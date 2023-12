Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Chrome Remote Deskto‪p no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

A Área de Trabalho Remota do Chrome é uma ferramenta de software de área de trabalho remota desenvolvida pelo Google que permite ao usuário controlar remotamente outro computador por meio de um protocolo proprietário desenvolvido pelo Google não oficialmente chamado de "Chromoting". Ele transmite os eventos do teclado e do mouse de um computador para outro, retransmitindo as atualizações da tela gráfica na outra direção, por meio de uma rede. Esse recurso, portanto, consiste em um componente de servidor para o computador host e um componente cliente no computador que acessa o computador remoto.

