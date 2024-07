Connexun é uma startup tecnológica inovadora com sede em Milão, Itália. Foi fundada para facilitar a integração cultural, reduzir as barreiras de informação e promover a internacionalização. Hoje, o Connexun é um mecanismo de notícias de IA com longa experiência e know-how, promovendo APIs de análise de conteúdo e texto e tecnologias proprietárias para uso por desenvolvedores, startups, empresas e, eventualmente, também consumidores. Ele permite que seus clientes obtenham em tempo real manchetes, artigos e resumos dinâmicos multilíngues extraídos de milhares de meios de comunicação on-line confiáveis. Ela atende seus clientes com tecnologias proprietárias de rastreamento e classificação de texto. A Connexun também desenvolveu o B.I.R.B.AL., seu mecanismo de inteligência artificial usado para alimentar seu aplicativo móvel, para fornecer notícias e informações em tempo real aos cosmopolitas digitais. Continuamos a aprimorar ferramentas inteligentes que aproveitam o poder do aprendizado de máquina e do processamento de linguagem natural para analisar grandes conjuntos de dados de conteúdo agregado. Confira nossa "API de notícias" lançada recentemente. Ele retorna conteúdo e informações atuais e históricas de fontes confiáveis ​​em todo o mundo. Nosso rastreador permite que nossos usuários sejam os primeiros a conhecer as histórias emergentes e as informações mais relevantes. Garanta uma visão em tempo real com nossa solução ou colete dados históricos estruturados sobre as histórias e eventos passados ​​mais relevantes. Teste nossa API gratuitamente e não hesite em nos contatar para obter mais informações.

