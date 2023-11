Rain é uma corretora de criptomoedas que permite comprar, vender, trocar e armazenar Bitcoin, Ethereum e mais de 70 outras criptomoedas online. Com escritórios em todo o Oriente Médio, a Rain fornece seus serviços no padrão de instituição financeira. Rain é licenciado pelo Banco Central do Bahrein como plataforma de negociação de criptomoedas.

Site: rain.com

