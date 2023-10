Quotev é uma plataforma criativa para questionários, histórias, pesquisas e enquetes, fundada em 2008. Publique seus próprios trabalhos, compartilhe-os com outras pessoas, adicione trabalhos à sua biblioteca para obter atualizações e siga outros autores ou leitores. Discuta trabalhos com outras pessoas, compartilhe e comente atualizações com seus seguidores em postagens de atividades ou entradas de diário e comunique-se em mensagens ou grupos.

Site: quotev.com

