Prospre é um aplicativo de planejamento de refeições que gera planos de refeições personalizados para ajudar os usuários a atingir seus objetivos de condicionamento físico. O aplicativo cria planos de refeições que correspondem às metas de calorias e macro do usuário para a semana, que podem ser ajustados trocando refeições, adicionando receitas e definindo intervalos para macros. O aplicativo também oferece um AI Coach que analisa o peso e a ingestão alimentar do usuário, dando sugestões para se manter no caminho certo. O recurso macro tracker permite que os usuários rastreiem tudo o que comem e oferece leitura de código de barras e scanner de informações nutricionais, permitindo aos usuários digitalizar mais de 300.000 itens alimentares para rastrear mais de 150 nutrientes. O planejamento flexível de refeições do aplicativo oferece a opção de incluir guloseimas no plano enquanto atende macros. Prospre também oferece uma lista de compras automática com preenchimento automático Amazon Fresh, listas de compras para impressão e gráficos de progresso de peso. Os usuários podem baixar o aplicativo para dispositivos iOS e Android. Com o Prospre, os usuários podem atingir facilmente metas de dieta macro-baseadas sem ter que comer a mesma comida todos os dias. O aplicativo recebe uma avaliação alta na App Store, com os usuários elogiando sua facilidade de uso e eficácia no estabelecimento de metas de dieta de longo prazo.

Site: prospre.io

