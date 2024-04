Alternativas - ProspectBoss

DandyDialer

dandydialer.com

DandyDialer é um discador avançado hospedado baseado em nuvem com interface de usuário moderna e compatível com dispositivos móveis. Com DandyDialer, você não precisa instalar nenhum software em lugar nenhum. Tudo que você precisa é de uma conta em um provedor de tronco SIP/VoIP e nós cuidamos do re...