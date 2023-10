PrinTrace, tudo em um software de gerenciamento. PrinTrace ajuda você a fazer orçamentos de serviços de tipografia e impressão. Existem funções dedicadas à cotação de preços de pequenos e grandes formatos, impressão offset e digital, máquinas de bordar e mesas de corte. Você nunca mais ouvirá seus clientes dizerem ‘ontem seu colega me disse um preço diferente..”. PrinTrace ajuda a evitar erros, auxiliando na etapa de cotação com etapas guiadas. PrinTrace é um software Cloud que respeita os padrões máximos de segurança e permite que você mantenha o controle do seu negócio onde quer que esteja. Com a tecnologia Cloud, você pode se conectar a qualquer dispositivo fixo, como PC, Mac, Tablet e Smartphone. Ele sempre manterá altos níveis de desempenho. Basta ter uma conexão com a internet e você já estará na loja! Ao usar o PrinTrace você nunca terá problemas com vírus, backup de dados e continuidade dos negócios.

Site: printrace.eu

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com PrinTrace. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.