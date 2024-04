Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Priceva no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Conformidade com MAP e monitoramento de preços do concorrente. Priceva ajuda varejistas e marcas a monitorar preços, status de estoque e descontos. 1. Compare preços de produtos idênticos com preços de concorrentes quase em tempo real. 2. Analise os dados por categorias, marcas, regiões no painel da interface. 3. Regras de reprecificação para varejistas e alertas de infratores de MAP para marcas.

Site: priceva.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Priceva. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.