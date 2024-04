Na Prezzee, nossa missão é transformar o cenário dos presentes, criando conexões humanas por meio de momentos notáveis ​​de presentes digitais. Acreditamos que presentear deve sempre ser mágico tanto para quem envia quanto para quem recebe, acertando o alvo com o presente certo e uma ótima experiência para o cliente – sempre. Também achamos que deveria ser fácil enviar um presente a qualquer hora para qualquer pessoa, onde quer que você esteja. O Prezzee Business facilita os presentes corporativos. Junte-se a centenas de empresas líderes que usam o Prezzee para recompensar funcionários, clientes e consumidores. Tudo em apenas alguns cliques! Pensamos fora da caixa de presente para garantir que cada empresa tenha uma experiência única de presentear com um cartão Prezzee Smart eGift de marca conjunta com o logotipo da sua empresa ou design de sua escolha, resgatável por centenas de marcas. O Prezzee Business possui recursos flexíveis para atender às necessidades do seu negócio. Gratuito - Sem custo adicional para criar sua conta Marca personalizada - Personalize seu cartão Prezzee Smart eGift com o logotipo da sua empresa Envio em massa simples - Cartões eGift ilimitados em apenas alguns cliques Portal de rastreamento de presentes - Verifique o status do pedido do seu cartão-presente digital em tempo real Opções de pagamento flexíveis - Pague seu pedido com cartão de crédito ou transferência bancária Sustentável - Uma opção de presente 100% digital e ecologicamente correta Saiba mais em: prezzee.com/business

Categorias :

Site: business.prezzee.com.au

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Prezzee Business. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.