Power Planner é o planejador de lição de casa definitivo para alunos, com sincronização online, cálculo de notas, lembretes automáticos e muito mais! Com a conta online do Power Planner, você pode ficar por dentro das tarefas de casa e agendar de onde quer que esteja. O Power Planner permite gerenciar semestres, entrar em aulas com horários e locais de salas, adicionar tarefas e exames, receber lembretes automáticos sobre os próximos trabalhos de casa e muito mais. O cálculo de notas e GPA também é totalmente suportado, permitindo que você saiba exatamente qual é o seu GPA em vários semestres. A versão paga (compra única) permite adicionar mais de cinco notas por turma, usar vários semestres e muito mais. Ele é adquirido por meio de uma compra no aplicativo e, ao comprar o Power Planner uma vez, você o desbloqueia em qualquer lugar. No entanto, a versão gratuita ainda funciona perfeitamente.

Site: powerplanner.net

