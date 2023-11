Imagine uma enorme biblioteca que pode conter milhares de seus livros, colocados em uma ordem conveniente, com suas anotações nas margens. Graças à tecnologia mais recente, esta biblioteca é uma realidade e está sempre à mão, não importa onde você esteja ou que dispositivo utilize. PocketBook Cloud é um serviço multiplataforma que combina seu e-reader, smartphones Android ou iOS, tablets e PC, conectando todos os dispositivos em um único ecossistema. Ele permite sincronizar arquivos de e-books, suas posições de leitura e configurações pessoais. Em outras palavras, você pode iniciar um livro no e-reader, continuar no seu celular e depois retornar ao PocketBook, sem perder tempo procurando a página certa, alterando a fonte ou qualquer outra configuração nesse sentido. O serviço online PocketBook Cloud foi criado para fornecer a melhor experiência de leitura aos apaixonados por livros de todo o mundo.

