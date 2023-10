O serviço VOD mais universal da Polónia. Aqui você encontra filmes, séries, programas de entretenimento, notícias, conteúdo de estilo de vida, automotivo e esportivo, além de títulos infantis. Além de uma ampla seleção de formatos Player Original e Discovery+ Originals que você não verá em nenhum outro lugar! Use o pacote com seus entes queridos. Você paga uma vez e compartilha a conta com 5 pessoas. Você pode assistir seus programas favoritos em dois dispositivos ao mesmo tempo - você pode assistir a uma série ou a um jogo, e seu filho pode assistir a um conto de fadas!

Site: player.pl

