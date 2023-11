Playbook é um dos principais aplicativos de fitness do mercado, onde você pode apoiar diretamente seus criadores favoritos. A MAIORIA DA SUA ASSINATURA VAI DIRETAMENTE PARA AS PESSOAS QUE CRIAM OS EXERCÍCIOS E AULAS QUE VOCÊ AMA. Tenha acesso aos principais influenciadores de fitness, treinadores, gurus de bem-estar, atletas e muito mais do mundo, tudo em seu telefone. Com mais de 56.000 treinos e mais de 500 instrutores, há algo para todos atingirem metas de saúde e bem-estar. Leve o Playbook com você para a academia; treine em casa e até mesmo enquanto viaja - com a capacidade de baixar treinos que você pode suar a qualquer hora e em qualquer lugar.

Site: playbookapp.io

