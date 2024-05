PIMworks é uma solução abrangente de gerenciamento de informações de produtos (PIM) que ajuda a gerenciar centralmente todas as informações e dados de seus produtos. Juntamente com o gerenciamento de dados de produtos, os varejistas e marcas on-line podem gerenciar facilmente ativos digitais, distribuir perfeitamente dados precisos de produtos para vários canais, otimizar o conteúdo do produto em conformidade com os padrões do mercado e ficar um passo à frente dos concorrentes. PIMworks ajuda você a criar experiências personalizadas de conteúdo de produtos e oferece várias integrações, incluindo Bigcommerce, Magento e Shopify, Amazon, para citar alguns. Os recursos de enriquecimento do catálogo de produtos baseados em AI-ML do PIMworks ajudam a melhorar a precisão do conteúdo do produto. Todas as equipes que criam catálogos de produtos podem colaborar de forma eficaz criando fluxos de trabalho com nosso sistema PIM. O desempenho geral dos dados do produto pode ser monitorado e analisado com insights nos painéis, e as empresas podem expandir perfeitamente a visibilidade de sua marca com complexidade zero com nossa solução pim de classe mundial.

