PhET Simulations

Mais de 80 simulações e jogos interativos para aprendizagem de matemática e ciências! Participe do aprendizado de ciências e matemática com as simulações PhET premiadas! Seja entendendo átomos, explorando energia ou dominando a multiplicação, existe um simulador para cada aluno. Perfeito para casa, aula ou viagem, este aplicativo oferece todos os sims PhET HTML5 (mais de 75 sims) em um pacote fácil de usar. Desenvolvidos por especialistas da Universidade do Colorado Boulder, os simuladores PhET são usados ​​por milhões de estudantes todos os anos.

Site: phet.colorado.edu

