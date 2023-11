PerformNOW é um sistema de gerenciamento de experiência de contato baseado na web e solução de CRM para a indústria moveleira. Todos os pontos de contato de comunicação com clientes, fornecedores e candidatos a funcionários são automaticamente documentados em grupos de contato segmentados. Ao fazer isso, o PerformNOW ajuda as empresas a melhorar o desempenho dos leads de vendas e torna o acompanhamento mais produtivo. Ele centraliza as interações de contato, permite campanhas automatizadas, fluxos de trabalho de emissão de tickets de atendimento ao cliente e muito, muito mais.

Site: performnow.com

