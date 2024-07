Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de PaperRater no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

PaperRater é uma ferramenta online desenvolvida para revisar e avaliar trabalhos escritos, como ensaios e artigos. Esta ferramenta se concentra na detecção e correção de erros gramaticais e ortográficos no texto, bem como na verificação de plágio. Além disso, fornece um sistema de classificação para a qualidade da escrita. Além desses recursos básicos, PaperRater oferece uma variedade de recursos de suporte em gramática, redação e ortografia. Os extensos recursos de detecção e recursos adicionais desta ferramenta fazem dela uma solução abrangente para escritores que buscam aprimorar a precisão e originalidade de seu trabalho, ao mesmo tempo que fornece feedback útil sobre a qualidade de sua escrita. PaperRater utiliza cookies avançados e outras tecnologias de rastreamento para entender as interações do usuário com a ferramenta e para entregar conteúdo e anúncios relevantes aos interesses do usuário. Apesar de suas parcerias publicitárias, PaperRater respeita a privacidade dos dados dos usuários e oferece diversas opções de uso e consentimento de dados.

