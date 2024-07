Owny é uma ferramenta de tecnologia financeira que fornece uma plataforma abrangente para as empresas gerenciarem suas necessidades bancárias e de capital. Ele oferece recursos baseados em IA para agilizar processos relacionados à gestão de capital privado, investidores e tesouraria. A ferramenta atende a diversos setores, como startups, fundos de private equity e capital de risco, imobiliário e muito mais. Para startups, Owny permite o gerenciamento de SAFE (Simple Agreement for Future Equity) e Notas Conversíveis usando modelos padrão do setor. Ele também oferece ferramentas de IA para fundos integrarem fundos novos e existentes, usando modelos padrão e personalizados. A ferramenta facilita as atividades de investimento imobiliário, permitindo que os usuários compartilhem listagens, processem contratos e gerenciem depósitos para ofertas imobiliárias privadas. Os investidores podem se beneficiar de um painel privado que fornece contas dedicadas, recursos de gerenciamento de investimentos, verificações e muito mais. Além disso, Owny cobre transferências de pagamentos globais através do seu módulo FX/ACH/Wire, que gere pagamentos efetuados e recebidos ligados a ofertas privadas específicas. A ferramenta também oferece ferramentas de back-office para relatórios de transações, gestão de conformidade e atualizações personalizadas. Os usuários podem rastrear interesses, atividades de vendas e estoque por meio de ferramentas interativas de análise de dados. Owny permite que os usuários criem e compartilhem acordos para processos de fechamento, pagamentos, reembolsos e outras atividades contratuais contínuos. Além disso, a ferramenta fornece suporte contínuo por meio de uma equipe dedicada de especialistas, garantindo uma experiência de serviço excelente para usuários e partes interessadas. É importante observar que a Owny é uma empresa de tecnologias financeiras, não uma corretora registrada ou um banco, e não fornece consultoria jurídica, tributária ou de investimento. A plataforma faz parceria com consultores de investimentos registrados para oferecer determinados recursos de investimento, e todos os serviços de consultoria de investimentos são fornecidos por esses consultores terceirizados. Os utilizadores devem estar cientes do potencial preconceito devido à parceria ao considerarem opções de investimento. Investir envolve risco e o desempenho projetado ou hipotético não deve ser considerado como garantia de resultados futuros de investimento.

Site: owny.com

