OverQuota é uma ferramenta de IA projetada para aprimorar reuniões de vendas e melhorar o desempenho de vendas. Ele fornece insights em tempo real durante reuniões de vendas para ajudar os usuários a fechar mais negócios. Com OverQuota, os usuários podem criar planos de reuniões usando modelos que incorporam as melhores práticas de vendas para garantir a preparação. Durante a reunião, a ferramenta oferece assistência com tecnologia de IA, fornecendo insights para navegar pelas objeções e fornecer trilhas de conversação eficazes para aumentar as chances de fechar o negócio. OverQuota também automatiza a tomada de notas, capturando detalhes importantes da conversa e resumindo-os em notas alinhadas com o plano da reunião. Esse recurso elimina a necessidade de anotações manuais, economizando tempo e permitindo que os usuários se concentrem na conversa. Após a reunião, OverQuota simplifica a tarefa de atualização do sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), fornecendo uma solução com um clique. Isso elimina a necessidade de várias guias do navegador e o tedioso copiar e colar de notas, agilizando o processo e garantindo atualizações de CRM precisas e eficientes. OverQuota visa transformar os processos de vendas aproveitando a tecnologia de IA para fornecer insights valiosos, aumentar a produtividade e melhorar o desempenho geral de vendas.

Site: overquota.ai

