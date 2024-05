A plataforma de assinatura da Ordergroove ajuda marcas e varejistas inovadores a construir relacionamentos contínuos e altamente lucrativos com seus clientes, transformando compras únicas em transações recorrentes. Marcas de rápido crescimento como Dollar Shave Club, The Honest Company e OLLY contam com a plataforma flexível de assinatura da Ordergroove, IA e experiência incomparável do consumidor para estabelecer e impulsionar seus relacionamentos de receita recorrentes. Ordergroove é independente de plataforma e integra-se perfeitamente com todas as principais plataformas de comércio eletrônico, incluindo Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud e Magento.

Site: ordergroove.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Ordergroove. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.