NSFWJS é uma biblioteca JavaScript projetada para ajudar a identificar imagens potencialmente inadequadas no navegador de um cliente, sem a necessidade de enviar a imagem a um servidor. A biblioteca é desenvolvida com TensorFlowJS, que é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto para JavaScript. A biblioteca é treinada para reconhecer padrões específicos nas imagens, com taxa de precisão atual de 93%. A biblioteca também incorpora o CameraBlur Protection, um recurso que desfoca qualquer imagem que identifica como potencialmente inadequada. A biblioteca está em constante aprimoramento e atualização, com novos modelos sendo lançados com frequência. O NSFWJS é de uso gratuito e pode ser modificado e distribuído sob a licença do MIT. A biblioteca também inclui uma demonstração móvel, que permite aos usuários testar diferentes imagens em seus dispositivos móveis. Por fim, a biblioteca está disponível para download no GitHub, e os usuários são incentivados a relatar quaisquer falsos positivos ou contribuir para o desenvolvimento da biblioteca.

Site: nsfwjs.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com NSFW JS. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.