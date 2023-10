O NS1 otimiza a entrega dos aplicativos corporativos e de Internet mais críticos do mundo. Somente a plataforma NS1 é construída sobre uma arquitetura moderna baseada em API que atua em dados em tempo real e se torna mais poderosa em ambientes complexos, transformando DNS, DHCP e gerenciamento de endereços IP (IPAM) em um sistema inteligente, eficiente e automatizado. A tecnologia da NS1 gera ganhos dramáticos em eficiência de TI e desempenho, confiabilidade e segurança de aplicativos para as maiores empresas globais, incluindo Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora e The Guardian.

Site: ns1.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com NS1. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.