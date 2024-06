Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Nielsen Norman no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Pesquisa, treinamento e consultoria de experiência do usuário (UX) baseada em evidências: O Nielsen Norman Group está sediado no Vale do Silício, com membros em 17 locais adicionais nos Estados Unidos. Os serviços são fornecidos em todo o mundo. Ajuda os clientes a gerenciar o processo de design de produtos e serviços para produzir resultados eficazes e lucrativos. Cursos de treinamento virtual UX aprofundados on-line e gerencia o processo de certificação para os certificados UX Certified (UXC) e UX Master Certified (UXMC).

Site: nngroup.com

