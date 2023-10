NFTrade é uma plataforma NFT descentralizada de múltiplas cadeias e independente de blockchain. NFTrade é um indexador de todos os NFTs em todas as suas cadeias integradas, hospedando o ciclo de vida completo do NFT e permitindo que qualquer pessoa crie, compre, venda, troque, cultive e aproveite NFTs em diferentes blockchains. Usando o NFTrade, qualquer pessoa pode obter acesso à totalidade do seu NFT, desbloqueando o valor total do mercado NFT.

Site: nftrade.com

