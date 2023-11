A Nestlé Nespresso S.A., negociada como Nespresso, é uma unidade operacional do Grupo Nestlé, com sede em Lausanne, Suíça. As máquinas Nespresso preparam café expresso e café a partir de cápsulas de café, um tipo de recipiente pré-distribuído de uso único, ou cápsulas reutilizáveis, de grãos de café moídos, às vezes com adição de aromatizantes.

