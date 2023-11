Mais de 5 milhões de pessoas em toda a Índia estão usando o Nearbuy agora para descobrir restaurantes, spas, salões de beleza, salas de cinema, parques de diversões e coisas divertidas para fazer nas proximidades, economizando dinheiro. Temos milhares de ofertas de cashback, promoções, descontos e cupons em restaurantes, buffets, parques de diversões, parques temáticos, pizzas, spa, massagens, salões de beleza, terapias de beleza, academias, ingressos de cinema, vales-presente, atividades e muito mais. Com ofertas exclusivas, ofertas de cashback, cupons e ótimos descontos, o que há para não amar! Você pode economizar dinheiro sempre que visitar um restaurante, reservar um spa, fazer uma massagem, passear em um parque temático, assistir a um filme, planejar uma escapadela de fim de semana, simplesmente praticar parasailing ou comprar um vale-presente! Além disso, você também pode obter ofertas emocionantes de reembolso e cupons de desconto em cada compra que fizer em um restaurante, spa, salão de beleza, vale-presente, parque de diversões ou mais! Nossos parceiros incluem as principais marcas de restaurantes, spa e salões de beleza da Índia - KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar , Amazon, Myntra, Jabong, salão Looks. No geral, o Nearbuy trabalha com mais de 68.000 restaurantes, spas, salões de beleza, parques de diversões, salas de cinema, marcas de cartões-presente em 33 cidades do país, oferecendo as melhores ofertas.

