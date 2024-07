MyShell é uma plataforma de bate-papo com tecnologia de IA que permite aos usuários criar e personalizar seu próprio assistente virtual ou robô. A plataforma apresenta uma variedade de ferramentas de chat, como chats fixados e filtros por tipo, incluindo ferramentas, entretenimento e educação, para aprimorar a experiência do usuário. A oficina de robôs do MyShell permite aos usuários criar e personalizar seu próprio assistente virtual ou robô, proporcionando uma experiência de chat personalizada e adaptada às suas necessidades específicas. A plataforma é compatível com vários idiomas, incluindo inglês e japonês, e se integra ao Telegram, um popular aplicativo de mensagens. Os usuários podem fazer login e se inscrever na plataforma para acessar recursos adicionais, como maior resistência para conversas. MyShell utiliza tecnologia de IA para oferecer uma experiência de conversação inteligente e aumentar o envolvimento do usuário. No geral, MyShell oferece uma plataforma de bate-papo inteligente e personalizável que oferece aos usuários a capacidade de criar e personalizar seu próprio assistente virtual ou robô. Com uma variedade de ferramentas e filtros de chat disponíveis, os usuários podem refinar sua experiência de chat para atender às suas necessidades específicas. A integração da plataforma com o Telegram e o suporte para vários idiomas tornam-na acessível a uma base de utilizadores mais ampla, e a sua tecnologia de IA garante uma experiência de conversação inteligente e envolvente.

