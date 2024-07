Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de myReach no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

myReach é uma ferramenta alimentada por IA que funciona como um centro de conhecimento pessoal projetado para gerenciar, organizar e pesquisar informações salvas pelos usuários. Ele substitui a necessidade de pesquisar diferentes pastas da área de trabalho, Google Drive, e-mail ou telefone para localizar documentos, notas, contatos e sites. Os usuários podem salvar e armazenar facilmente todos os seus dados importantes em um só lugar. Além disso, a ferramenta oferece um assistente de IA que responde dúvidas, facilitando a recuperação das informações pelos usuários. A rede neural da ferramenta foi projetada para extrair e aprender informações do conteúdo de todos os itens salvos e organizá-los de forma que os usuários possam encontrá-los facilmente. Com a ajuda do assistente de IA, os usuários podem encontrar informações pesquisando palavras-chave específicas, semelhante a pedir a um assistente pessoal. myReach também oferece suporte a relacionamentos e propriedades que permitem aos usuários conectar, estruturar e contextualizar dados. Os usuários podem agrupar informações em tópicos, adicionar tags e conectar seus pensamentos como um mapa mental. Isso ajuda os usuários a encontrar informações com mais rapidez e recuperá-las facilmente. myReach é útil para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que lide com muitos dados e precise recuperar informações de forma rápida e eficiente. Os recursos de IA da ferramenta facilitam o gerenciamento do conhecimento, economizam tempo e aumentam a produtividade.

