My Forex Funds é um programa de financiamento que permite aos traders negociar com contas maiores. Oferecemos aos traders a oportunidade de lucrar sem arriscar seu próprio dinheiro durante a negociação. Temos contas que variam de US$ 10 mil a US$ 100 mil e cada conta tem assinaturas mensais diferentes. Além do treinamento básico, nosso programa também ensina os traders a negociar com um objetivo e uma estratégia em mente. Se você gosta de jogar ou negociar apenas pelo “negociar”, então este programa pode não ser para você.

Site: myforexfunds.com

