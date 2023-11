Ryohin Keikaku Co., Ltd., ou Muji é uma empresa de varejo japonesa que vende uma grande variedade de bens domésticos e de consumo. A filosofia de design da Muji é minimalista e dá ênfase à reciclagem, à redução do desperdício de produção e de embalagens e a uma política de ausência de logotipo ou de “sem marca”.

Site: muji.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Muji. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.