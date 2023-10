Moneycontrol App é o aplicativo nº 1 da Ásia para negócios e finanças. Acompanhe as últimas atualizações sobre os mercados financeiros indianos e globais em seu smartphone com o aplicativo Moneycontrol. Abrange vários ativos das bolsas BSE, NSE, MCX e NCDEX, para que você possa rastrear índices (Sensex & Nifty), ações, futuros, opções, fundos mútuos, commodities e moedas com facilidade. Monitore seus investimentos com Portfólio e Watchlist. Fique atualizado com a ampla variedade de notícias abordadas em nossas seções Notícias e Finanças Pessoais. Obtenha opiniões de especialistas, cobertura aprofundada e análise dos mercados financeiros com transmissão ao vivo de CNBC AWAAZ (Hindi), CNBC BAJAR (Gujarati) e CNBC PRIME HD.

