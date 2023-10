A MOBOX construiu uma infraestrutura única que se baseia no crescente ecossistema DeFi e o combina com jogos por meio de NFTs exclusivos. Usando pools de liquidez, produção agrícola e NFTs, a infraestrutura GameFi não apenas encontrará as melhores estratégias de rendimento para os usuários, mas também gerará NFTs exclusivos que podem ser usados ​​em uma infinidade de jogos.

Site: mobox.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com MOBOX. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.