Minerva é uma ferramenta que auxilia na criação e divulgação de documentação abrangente. Usando a criação de conteúdo com tecnologia de IA, a Minerva automatiza processos que incluem, entre outros, guias do usuário, vídeos de produtos e orientações. Ele apresenta um conjunto de ferramentas para personalização e permite aos usuários fazer uma transição perfeita entre diferentes formatos. A Minerva também oferece a funcionalidade de criar em qualquer idioma e ‘narrar’ usando a voz do cliente para uma experiência mais personalizada e envolvente. Com a conveniência de uma extensão de navegador, o Minerva permite criar guias sem downloads ou instalações pesadas. Um destaque desta ferramenta é a narração de voz alimentada por IA, que parece usar sua voz em qualquer idioma de sua escolha. Para benefício das equipes, a ferramenta simplifica o processo de produção e divulgação de demonstrações de produtos, economizando tempo, esforço e possivelmente recursos. Minerva também oferece opções versáteis de compartilhamento, como download de imagens, PDFs e vídeos. Além disso, os usuários podem definir a visibilidade do guia como privada, garantindo a disseminação segura e mantendo a acessibilidade para compartilhar o guia.

