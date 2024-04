Miden is building a modern infrastructure that facilitates the launch of card programs and various financial products for businesses in Sub-Sahran Africa. Just by reducing integration time, card fraud, improving stability, and being customer focused we quickly rose to top 5 in TPV among card issuing Fintechs in Sub-Saharan Africa within 8 months of launch.

Site: miden.co

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Miden. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.