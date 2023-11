A Micro Focus é uma das maiores fornecedoras de software empresarial do mundo, fornecendo tecnologia de missão crítica para mais de 40.000 clientes em todo o mundo. Com um amplo portfólio sustentado por um amplo inventário de análises avançadas, a empresa ajuda os clientes a administrar e transformar seus negócios. Isto permite-lhes adaptar-se à evolução das condições do mercado e competir eficazmente na economia digital a longo prazo. A Micro Focus faz isso fornecendo soluções que preenchem a lacuna entre as tecnologias existentes e emergentes para proteger os investimentos em TI. Isso é alta tecnologia, baixo drama.

Site: microfocus.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Micro Focus. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.