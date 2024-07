Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Memorable AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Memorable Ad é uma ferramenta com tecnologia de IA que ajuda os profissionais de marketing a criar anúncios de alto impacto. Ele usa a tecnologia Creative IntelligenceSuite para otimizar anúncios para KPIs de marketing e não apenas para fotorrealismo. Os usuários podem gerar anúncios com base em suas próprias descrições ou usar o Guia de Prompt de Publicidade para obter ideias. A ferramenta também possui um recurso Booster que permite aos usuários escolher entre exemplos de anúncios. Por fim, a ferramenta fornece previsões sobre o desempenho dos anúncios, como potencial de recall, atenção no contexto, potencial de engajamento e distinção. Todos os anúncios são produzidos em alta qualidade, com opções de resolução 8k ou 4k. Memorable Ad Maker é a solução perfeita para profissionais de marketing que buscam maximizar sua eficácia criativa e ROI com tecnologia de marketing de IA de ponta.

Site: memorable.io

