MakerCase é um aplicativo baseado na web para projetar caixas ou casos de projetos para cortadores a laser e roteadores CNC. MakerCase é executado em um navegador da web e gera automaticamente um plano de corte com base nas especificações do usuário. O usuário insere as dimensões desejadas da caixa e a espessura do material, e o MakerCase gera automaticamente um modelo tridimensional da caixa que pode ser girado livremente. MakerCase permite que os usuários criem caixas com bordas planas ou entrelaçadas usando juntas de dedos. MakerCase também pode gerar caixas abertas e fechadas. Quando o design da caixa é concluído, o MakerCase nivela o modelo tridimensional em um projeto e gera um arquivo SVG ou DXF que pode ser enviado diretamente para um cortador a laser ou roteador CNC. Para corte, o MakerCase pode compensar o corte ou a largura do feixe de laser ou adicionar filetes dogbone nos cantos internos para roteamento CNC.

Site: en.makercase.com

