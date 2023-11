M-Lab Speed Test

O Teste de Velocidade do M-Lab fornece diagnósticos avançados do desempenho da sua conexão de banda larga por meio de medições rápidas. O Measurement Lab (M-Lab) fornece a maior coleção de dados abertos de desempenho da Internet do planeta. Como um consórcio de parceiros de pesquisa, indústria e interesse público, o M-Lab se dedica a fornecer um ecossistema para a medição aberta e verificável do desempenho da rede global.

Site: measurementlab.net

