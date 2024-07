Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Luminance no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Luminance é uma plataforma de IA projetada especificamente para a profissão jurídica. A ferramenta aproveita um Large Language Model (LLM) jurídico proprietário para automatizar a criação, negociação e análise de contratos. Desenvolvida por uma equipe de especialistas líderes mundiais em IA e validada por advogados em atividade, a plataforma Luminance fornece um sistema de suporte confiável para qualquer equipe jurídica. A sua principal função é aumentar a eficiência através da gestão de tarefas jurídicas rotineiras, permitindo que os profissionais jurídicos se concentrem em aspectos mais complexos e estratégicos do seu trabalho. Diferente das soluções de IA mais amplas, a Luminance oferece uma IA de “nível jurídico” adaptada às necessidades e exigências do setor jurídico. As suas funcionalidades abrangentes e as especificidades jurídicas que contém tornam-no valioso para equipas que procuram modernizar os seus processos de gestão de contratos através da digitalização e automação.

