O Lithic simplifica a criação de cartões de pagamento para permitir e controlar gastos. Projetados para desenvolvedores, os blocos de construção acessíveis do Lithic reduzem o tempo de lançamento no mercado, desbloqueiam novos fluxos de receita e escalam com a evolução de seus negócios. Esteja você criando cartões de pagamento para seus clientes, otimizando operações administrativas ou simplificando desembolsos, o Lithic facilita o início, sem precisar passar por longos MSAs ou demonstrações de vendas. O preço é simples, sem taxas mensais caras.

