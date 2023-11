Com o app da Liqi você tem todo o universo cripto na palma da sua mão para investir em bitcoin, uma grande variedade de tokens de ativos e criptomoedas com segurança. Compre e venda cripto, acompanhe seus investimentos, controle os ativos em sua carteira, confira seus extratos de operações e tenha acesso a todas as atualizações do mercado e às cotações em tempo real.

