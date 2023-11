Use o aplicativo LinkedIn Recruiter para ficar por dentro do seu recrutamento quando estiver em trânsito. Responda rapidamente aos candidatos assim que eles responderem às suas mensagens. Pesquise toda a rede do LinkedIn com mais de 645 milhões de membros e entre em contato com as pessoas certas para as vagas em aberto, tudo pelo seu telefone. Continue o trabalho de onde parou ou cuide de tarefas rápidas quando estiver fora de sua mesa, como revisar perfis de candidatos ou organizar seu pipeline.

