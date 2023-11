Lexia® PowerUp Literacy® acelera os ganhos de alfabetização para alunos do 6º ao 12º ano que correm o risco de não atender aos padrões de preparação para a faculdade e para a carreira. Comprovado ser até cinco vezes mais eficaz do que a intervenção média de leitura do ensino médio, o PowerUp permite que os alunos tenham vários anos de crescimento em um único ano letivo.

Site: lexialearning.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Lexia PowerUp Literacy. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.