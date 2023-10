Notícias legíveis tornam as pessoas mais inteligentes. Foi construído em 2018 para lidar com as deficiências das organizações de notícias sediadas nos EUA. Por que os sites de notícias não possuem links diretos para os materiais de origem? Por que eles insistem em carregar imagens, vídeos, pop-ups, anúncios e outras coisas estranhas que atrapalham a leitura das notícias? Está tudo realmente quebrando a cobertura? A loucura termina aqui – Legible News tem uma abordagem diferente com as notícias: Educacional - Os sites de notícias desejam mantê-lo em seus sites de notícias, por isso raramente direcionam para materiais de origem ou outras informações contextualmente úteis. Legible News vincula criteriosamente a artigos da Wikipedia que as pessoas podem ler para obter mais contexto por trás de um problema e aprender coisas. Na verdade, é informativo. Rápido – A maioria dos sites de notícias carrega um monte de anúncios, pop-ups, vídeos, gráficos e elementos interativos que não acrescentam substância à história. Seu tempo e atenção são valiosos demais para serem desperdiçados em uma enxurrada de anúncios. Notícias Legíveis carrega apenas o que é absolutamente necessário em cada página, é apenas uma solicitação para que você possa se concentrar no que é importante. Não viciante - Alertas de notícias e gráficos de empresas de mídia sediadas nos EUA ficaram fora de controle. Se você assiste a um canal de notícias ou acessa o site deles, há uma boa chance de você ser atingido por algo “quebrável” que não é realmente de última hora, projetado para atraí-lo. Notícias legíveis são chatas, quase ao extremo, então você ganhou. Não fique viciado em notícias. Chato - É indutor de ansiedade permitir que alertas de notícias explodam constantemente seu telefone. As notícias nacionais ou internacionais raramente afetam as pessoas naquele período em que precisam saber algo imediatamente. Notícias legíveis são atualizadas uma vez por dia, às 18h PST para ser exato, e não se preocupam em alertá-lo. Basta conferir uma vez por dia, sempre que costuma conferir as notícias, e você saberá o que precisa saber. Privado - Lembra dos jornais? Sem rastreadores, beacons ou estranhezas enquanto você lê as notícias. É só você, uma conexão criptografada com a Internet e as notícias do dia. A notícia é uma oportunidade para as pessoas conhecerem outras partes do mundo. Notícias legíveis fazem isso acontecer.

Site: legiblenews.com

