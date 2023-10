LastPass é um gerenciador de senhas freemium que armazena senhas criptografadas online. A versão padrão do LastPass vem com uma interface web, mas também inclui plug-ins para vários navegadores e aplicativos para muitos smartphones. Também inclui suporte para bookmarklets. LogMeIn, Inc. adquiriu o LastPass em outubro de 2015.

Site: lastpass.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com LastPass. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.