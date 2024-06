KTern.AI é um parceiro SAP Spotlight com a visão de inspirar e democratizar a transformação digital como serviço (DXaaS) centrada em SAP. Com a plataforma de automação DXaaS, KTern.AI garante sucesso em investimentos SAP para clientes e parceiros corporativos. KTern.AI é líder global na oferta de locais de trabalho digitais cognitivos e industriais em nuvem com inteligência de conhecimento tribal e hiperautomação baseada em dados. KTern.AI simplifica o esforço em avaliações SAP, greenfield, conversão, SDT, atualizações e projetos AMS, testes, adaptação de código personalizado e mineração de impacto de mudanças. KTern.AI fornece valor de automação contínua em ciclos de transformação digital SAP ponta a ponta, levando a transformações 7x mais aceleradas com redução de 24% no esforço geral. KTern.AI oferece 5 fluxos de automação digital para aumentar a taxa de sucesso das transformações digitais SAP nas empresas: (1) Mapas Digitais - Planeje suas transformações SAP, impulsionadas por avaliações rápidas e abrangentes (2) Projetos Digitais - Garanta governança produtiva em sua transformação SAP projetos com eficiência remota (3) Processo Digital - Orquestre o ciclo de vida do seu processo SAP com base de conhecimento tribal e experiência liderada por integridade (4) Laboratórios Digitais - Obtenha o controle máximo e garanta a confiabilidade do seu negócio com inteligência de teste SAP (5) Minas Digitais - Evite interrupções nos negócios com lançamentos sem riscos, testes otimizados e SAP DevOps inteligente. Você pode entrar em contato conosco através de: https://ktern.com/contact E-mail: [email protected]