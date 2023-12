Krishna.com é um site sobre Krishna, oferecido a você pela BBT Online Ministry Inc, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de compartilhar os ensinamentos do Senhor Krishna na Internet e atender às diversas necessidades e interesses de alunos, professores , estudiosos, buscadores espirituais, a comunidade hindu, devotos e qualquer pessoa interessada na vida espiritual prática. As informações apresentadas em Krishna.com são baseadas em textos sagrados, incluindo o Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e escrituras Vaishnava relacionadas, traduzidas do sânscrito e do bengali com comentários elaborados de nosso mestre espiritual Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Fundador-Acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Também facilitamos a distribuição pela Internet de literatura espiritual publicada pelo Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Nossos princípios e preceitos espirituais são os da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, resumidos em sete propósitos.

Site: krishna.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Krishna.com. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.