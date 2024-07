JobtitlesAI é um sistema baseado em IA projetado para agilizar e automatizar a classificação de cargos. Ele funciona categorizando os cargos em dois grupos principais, ou seja, área (como vendas, finanças, TI) e posição (incluindo executivo, gerenciamento, assistente). Esta distinção ajuda as entidades a automatizar a qualificação de leads e a priorizar perfis de forma eficaz. Além disso, pode ser usado para limpar seu sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) e organizar ofertas de emprego. Um dos principais recursos do JobtitlesAI é sua API de aprendizado de máquina, que é capaz de compreender e classificar uma variedade de cargos. Esta ferramenta destaca o potencial da IA ​​e do aprendizado de máquina para processar dados relacionados a RH de maneira mais eficaz do que filtros e fórmulas tradicionais. Os usuários podem aplicar JobtitlesAI de maneira conveniente usando a função 'IMPORTDATA()' para categorizar cargos em planilhas. Ele também fornece uma extensão para usuários do HubSpot, permitindo-lhes qualificar todo o seu CRM com um único clique. Além disso, os usuários podem fazer upload de um arquivo CSV com uma coluna de cargo e obter de volta um arquivo qualificado. JobtitlesAI oferece suporte a vários idiomas e é compatível com GDPR, garantindo que os dados do usuário sejam completamente anonimizados.

Site: jobtitlesai.com

