Inven é uma ferramenta alimentada por IA projetada para ajudar seus usuários a encontrar alvos potenciais de fusões e aquisições (M&A) com maior velocidade e eficiência. Ao examinar milhões de sites, a Inven fornece dados detalhados sobre empresas que se alinham com critérios de pesquisa específicos, transformando assim a pesquisa manual em desktop em um processo automatizado. A ferramenta atende a diversas categorias de usuários, incluindo empresas de capital privado, bancos de investimento, corretores de negócios, consultores e equipes de desenvolvimento corporativo. Cada um desses grupos profissionais pode aproveitar as capacidades exclusivas da Inven para identificar empresas de plataforma perfeita, entidades de alto potencial, empresas prontas para venda, adquirir conhecimento do setor rapidamente e encontrar alvos de aquisição sinérgicos, respectivamente. O principal recurso do Inven é permitir que os usuários insiram de 1 a 2 empresas de exemplo, após o que a IA vasculha a Internet para encontrar empresas semelhantes e retornar uma lista completa com os principais pontos de dados; garantindo que oportunidades críticas não sejam perdidas. Também se posiciona como uma alternativa aos métodos tradicionais de pesquisa online, oferecendo dados relevantes e detalhados da empresa com base nas suas atividades comerciais reais. A abordagem estratégica das ferramentas também visa melhorar significativamente a produtividade e criar mais valor para os seus utilizadores. A inversão da plataforma de IA é utilizada e apreciada por proeminentes profissionais de fusões e aquisições que destacam sua vantagem competitiva: velocidade, resultados relevantes e uma compreensão significativa dos cenários de mercado.

Site: inven.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Inven. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.