A InTargos usa a plataforma baseada em IA mais inteligente da Índia para tornar o envio mais fácil do que nunca. Com nossa plataforma tecnológica exclusiva, você pode gerenciar suas necessidades de remessa ponta a ponta com apenas alguns cliques. Nosso sistema agiliza automaticamente seu processo de remessa com uma janela única para várias transportadoras e economiza tempo e custos.

Site: intargos.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com InTargos. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.